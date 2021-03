Trois refus qui ne veulent rien dire?

La prolongation de Kylian Mbappé est toujours au centre des discussions en France.... mais aussi en Espagne.

Quel futur pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 23 matchs et 18 buts en L1 cette saison) ? Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international français se trouve "en réflexion" concernant son avenir. Mais on le sait, le champion de France en titre, via son directeur sportif Leonardo, s'active sérieusement pour essayer de le prolonger.

D'après les informations de la radio espagnole Cadena SER, l'ancien Monégasque a refusé trois propositions de prolongation de la part du PSG ! Un signe de sa volonté de partir ? Non. En effet, Mbappé n'a pas encore tranché pour la suite de sa carrière et a justement repoussé les tentatives parisiennes pour étudier toutes ses options. Courtisé par le Real Madrid et Liverpool, le Parisien va devoir faire le bon choix.