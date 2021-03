L'Union est prête pour le derby de la Zwanze : "Il y a une sorte d'excitation palpable"

Le titre se rapproche déjà pour les hommes de Felice Mazzù. Le sacre pourrait être validé dès demain en cas de victoire lors du derby de la Zwanze.

L'Union est plus que jamais proche de valider son retour dans l’élite du foot belge, malgré encore six rencontres à jouer.

Les Bruxellois sont, certes, déjà largement en tête (17 points d'avance sur Seraing) et le titre ne devrait pas leur échapper. Cependant, empocher ce titre ainsi que la promotion lors du derby de la Zwanze aurait un goût très spécial pour le club, comme pour ses supporters.

À près de 24h du match, Felice Mazzù, a préfacé la rencontre et tient à rassurer qu'il n'y a pas de nervosité dans ses rangs : "Il nous faut de l’énergie positive et du plaisir à vivre une telle situation. Mais disons qu’il y a une sorte d’excitation palpable", explique le coach des Bruxellois sur le site du club.

L'ancien coach de Charleroi espère donc atteindre l'objectif final au plus vite, sans toutefois en faire une priorité absolue pour demain : "Que ce soit ce samedi n’a rien d’une obligation. Notre objectif est proche, mais on aimerait que ce soit le plus vite possible, et donc en gagnant ce match. Cela nous permettrait de gérer au mieux la fin de championnat, tout en poursuivant sur notre lancée. Car il y a un record en jeu et il faut aller jusqu’au bout avec ce groupe."

Après une défaite au stade Machtens lors de la première confrontation de la saison, l'Union s'est ensuite imposée lors des deux derbies suivants : "C’est un derby face au rival historique de l’Union. Pour nos supporters surtout, c’est une attente terrible. Et le RWDM va tout faire pour retarder l’échéance. C’est à nous d’aller le chercher (le titre, ndlr), en prolongeant notre belle série."

L'Union reste en effet sur une solide série de dix victoires de rang, mais surtout de 16 victoires pour une seule défaite depuis le 3-1 concédé par le RWDM le 26 septembre.

En revenant sur ce qu'il a déjà accompli à la tête de l'Union, et la superbe saison des Bruxellois, Felice Mazzù savoure le positif après son aventure précédente : "A titre personnel, j'éprouve avant tout de la fierté après la saison difficile de l’année dernière. J’ai retrouvé mes sensations, la passion, et le plaisir de travailler avec des gens que j’apprécie. Je me dois d’en remercier avant tout, bien sûr, les joueurs et le staff…"

L'Union conservera les mêmes ingrédients pour aborder le derby : "Cohérence et solidarité, sans aucun doute."