STVV durement touché par le coronavirus

Tous les joueurs et le staff technique ont été testés à nouveau aujourd'hui après les résultats positifs de la veille.

L'effectif de Bruges avait été durement touché par le Covid-19 récemment. C'est au tour des Trudonnaires qui sont frappés de plein fouet par le virus.

STVV devait affronter La Gantoise hier en amical, mais la rencontre avait été annulée après que des cas positifs au Covid-19 confirmés (Duckens Nazon et Jarne Steuckers).

Suite à cela, tous les joueurs et le staff technique ont été testés à nouveau aujourd'hui. Et cette fois, ce sont quatre cas supplémentaires qui ont été confirmés, sans encore savoir qui sont les concernés.

Le club a communiqué sur la situations : "Aujourd'hui, tous les joueurs et le personnel technique ont été soumis à un nouveau test de dépistage du coronavirus après les résultats positifs d'hier. Ce test a révélé quatre nouveaux cas. Trois joueurs et un membre du staff ont été immédiatement placés en quarantaine et les mesures nécessaires ont été prises."