Lukas Nmecha dévasté: "Apprendre de cette défaite"

Éliminés en demi-finale de la Coupe de Belgique, les Anderlechtois ont tous pris un coup sur la tête, mais c'est peut-être Lukas Nmecha

Couché sur le sol, les mains sur le visage: l'image témoigne de l'état d'esprit dans lequel Lukas Nmecha a terminé la rencontre, dimanche soir. Et il a confirmé son énorme déception au micro de VTM juste après le match. "Nous sommes évidemment tous très déçus et nous devrons apprendre de cette défense", peste-t-il.

Des occasions qui "auraient dû finir au fond"

Car si Anderlecht a souvent eu le ballon dans la moitié de terrain adverse, les Mauves n'ont (une fois de plus) pas su faire la différence. "On a eu quelques occasions qui auraient dû finir au fond", confirme l'attaquant du Sporting.

Et c'est l'efficacité qui a fait la différence. "Genk n'a pas eu plus d'occasions, mais ils ont su les terminer", regrette-t-il. Il y a encore du pain sur la planche pour les Anderlechtois et Lukas Nmecha en est conscient. "Même à onze contre dix, c'était difficile d'amener le danger. Il va falloir y travailler", conclut l'Allemand.