Un Diable Rouge et 4 Blues dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions

Si Un Diable Rouge, Carrasco, a été éliminé, un autre s'est une nouvelle fois mis en évidence.

Tombeur mercredi de l’Atletico Madrid (2-0) et qualifié pour les quarts de finale, Chelsea est le club le mieux représenté avec quatre joueurs : Edouard Mendy, César Azpilicueta, Emerson Palmieri et Hakim Ziyech.

Vainqueur du Borussia Mönchengladbach (2-0), Manchester City est cité par Joao Cancelo, Ilkay Gündogan et Kevin De Bruyne. Qualifié aux dépens de l’Atalanta Bergame, après un succès 3-1 au retour, le Real Madrid place Sergio Ramos et Luka Modric. Ce onze est complété par Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Luis Muriel (Atalanta Bergame).

Pour le prix du meilleur joueur de la semaine sur les pelouses de C1 sont en lice Kevin De Bruyne (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Munich) et N’Golo Kanté (Chelsea).