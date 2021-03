Zulte se saborde, Anderlecht en profite et Trebel distribue les caviars !

Le RSCA s'est un peu fait peur en début de match, mais a pu compter sur le carton rouge de Damien Marcq pour reprendre pied après avoir été mené.

Les trois points semblent obligatoires pour Anderlecht ce soir face à Zulte Waregem : après la déception contre le KV Malines, les Mauves ne peuvent pas se permettre une nouvelle contre-performance et peuvent profiter du faux-pas d'OHL afin de faire de la course à la 4e place un véritable duel avec Ostende. Zulte, de son côté, a encore quelques rêves de top 4 mais veut surtout s'accrocher au top 8.

Vincent Kompany a-t-il trop chamboulé son 11, en alignant Ashimeru, Trebel, Verschaeren et Ait El-Hadj d'entrée de jeu (ces deux derniers occupant les ailes) ? Le stress ronge-t-il les joueurs ? Toujours est-il que l'entame de match du RSCA est lamentable et que Zulte Waregem en profite immédiatement, Olivier Deschacht plaçant une tête sur le pied de Jelle Vossen, à la limite du hors-jeu (0-1, 5e). Pas de mouvement, pas d'impact : on se demande ce qui peut bien lancer le match de cet Anderlecht.

La réponse est : un fait de match. Alors que Zulte était parfaitement en place, le duo Deschacht-Humphreys muselant Nmecha et surtout un Verschaeren en délicatesse avec son rôle d'ailier, un tacle incompréhensible du pourtant expérimenté Damien Marcq sur Majeed Ashimeru ne laisse pas le choix à Mr Boterberg, après revisionnage des images : l'ancien carolo est exclu (26e). Le RSCA n'en demandait pas tant : Trebel, brillant dans son rôle de "quarterback", casse les lignes et trouve Anouar Ait El-Hadj qui égalise calmement (32e, 1-1).

L'omniprésence d'Adrien Trebel le rappelle encore : quand il est fit, l'ex-capitaine devrait idéalement toujours jouer. Anderlecht est galvanisé : Mykhaylichenko, très actif sur son flanc, met Bostyn très en danger sur un centre tendu, Ashimeru place de peu à côté. C'est finalement Murillo, à nouveau sur un long ballon signé Trebel après un corner rapidement joué, qui trouve la faille et fait 2-1 : le chronomètre affiche alors ... 45+2, soit la définition même du meilleur moment.

La libération pour Verschaeren

Complètement noyés, les Flandriens, amorphes (et qui auraient même pu se retrouver à 9 après un tacle rugueux d'Opare en première période), reprennent sans grandes intentions : Lukas Nmecha touche le poteau dès la mise en jeu (46e), Anderlecht fait le siège et est vite récompensé. À nouveau un long ballon précis de Trebel, cette fois pour Verschaeren qui, d'un numéro technique, se joue de Dompé pour faire le break (3-1, 55e).

La messe est dite et on imagine le soulagement de Kompany qui voit son équipe revenir à égalité de points avec le KV Ostende (toujours devant au nombre de victoires). Au vu du programme (Antwerp au Bosuil, Bruges à domicile et STVV à l'extérieur), perdre des points face à un Zulte réduit à 10 aurait été un coup peut-être fatal.

Il n'en sera rien, et ce même si Anderlecht ne parviendra pas à empiler les buts comme il y a un an face à Francky Dury et ses joueurs : Nmecha manque l'immanquable après un caviar d'Anouar Ait El-Hadj, Bostyn fait des miracles devant Amuzu et Murillo, puis Bruun Larsen voit son but refusé pour hors-jeu. Il faudra attendre la 90e pour voir Abdoulay Diaby mettre le point final au match (4-1), quelques minutes après que Josh Cullen ait quitté le jeu aussi vite qu'il était monté, deux fois jauni.