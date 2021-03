Albert Sambi Lokonga : "Montrer de quoi je suis capable, sans trop de pression"

La Belgique s'apprête pour trois rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2022 face au pays de Galles mardi, en République tchèque samedi et face à la Biélorussie mardi 30 mars.

Dans la liste de Roberto Martinez figure l'Anderlechtois Albert Sambi Lokonga, qui fête sa toute première sélection chez Diables Rouges. Le capitaine du Sporting est récompensé pour ses performances et passe donc une étape de sa jeune carrière : "J'étais en cours quand j'ai appris ma sélection. J'ai reçu plein de messages de félicitations, donc j'ai rapidement compris", a confié le joueur de 21 ans en conférence de presse.

"J'ai beaucoup travaillé et suis très heureux aujourd'hui de figurer dans ce noyau, c'est un aboutissement et une fierté pour moi et ma famille. Mon frère m'a dit d'y aller à fond et de montrer de quoi je suis capable, Vincent Kompany m'a dit d'en profiter. J'ai déjà envie d'être sur le terrain. Jouer avec Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne était toujours dans un coin de ma tête", a expliqué le nouveau venu.

Lokonga arrive sans pression, mais avec un but précis, celui d'apprendre et d'engranger un maximum d'expérience : "Je suis là pour apprendre en côtoyant les plus grands joueurs au monde. Je veux engranger un max d'expérience et montrer de quoi je suis capable, le tout sans pression."

"Je ne sais pas si mon brassard de capitaine à Anderlecht a joué, mais je pense que le sélectionneur a surtout regardé les prestations. Après la blessure d'Axel Witsel, j'ai commencé à penser que c'était peut-être possible. Je joue comme milieu défensif ou je peux évoluer un cran plus haut", explique le médian, avant d'évoquer ses coéquipiers en club : "Le suivant d'Anderlecht chez les Diables pourrait être Anouar Ait El Hadj, on pourra compter sur lui d'ici peu, tout comme Marco Kana et Francis Amuzu."

Place au jeu : "Aujourd'hui, j'ai d'abord envie d'en profiter, je ne parle pas encore du futur. L'Euro est un objectif jouable je crois. Mais je ne me mets pas trop de pression. Si cela doit arriver, cela arrivera", a ponctué l'Anderlechtois.