Le FC Barcelone n'est plus le seul club à vouloir Sergio Agüero

L'attaquant de Manchester City est en fin de contrat avec les Citizens.

Pour offrir un point d’appui à sa star Cristiano Ronaldo et contenter le Portugais, la Juventus Turin étudie une possible arrivée de Sergio Agüero (32 ans, 14 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) lors du prochain mercato estival, annonce le journal La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Libre en juin, après la fin de son contrat à Manchester City, l’Argentin représentera d’ailleurs une piste des plus intéressantes.

D’un point de vue sportif déjà, car en dépit de récurrentes blessures depuis plusieurs mois, le Kun reste une référence mondiale à son poste. Sur le plan financier, l’opportunité s’annonce tout aussi belle, puisque la Vieille Dame pourrait récupérer Agüero sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Malgré tout, les Bianconeri devront composer avec la concurrence du FC Barcelone sur ce dossier.