Ignace Van Der Brempt: "Marcher dans les pas de Thomas Meunier"

Le jeune joueur du Club de Bruges a eu un peu de temps de jeu cette saison et veut grandir au poste de back droit.

Le jeune Ignace Van Der Brempt a montré tout son talent contre OHL, en marquant un but qui a fait le tour du pays. "Je pense que beaucoup de personnes ont été choquées de voir tout ce que je peux faire. Maintenant je sais que je dois progresser et continuer à travailler", affirme le jeune joueur lors d'une interview pour Gazet Van Antwerpen.

Van Der Brempt a joué, dans les équipes de jeunes, à beaucoup de positions. Cependant, il semble se concentrer sur le poste de back droit. "Je pense que tout le monde se rend compte qu'avec ma puissance et ma technique, ma meilleure position est back droit. Je veux devenir un vrai concurrent pour Clinton Mata. A terme, je veux devenir son remplaçant au Club. Marcher dans les traces de Mata et de Thomas Meunier, c'est mon but".

Cette saison, le jeune Ignace a joué 168 minutes en Jupiler Pro League, avec un but à la clé.