Un forfait chez les Bleus?

La France devrait devoir se passer d'un titulaire du dernier match.

Touché au genou gauche, Anthony Martial (25 ans, 27 sélections et 1 but) a dû céder sa place à Kylian Mbappé à l’heure de jeu au Kazakhstan (0-2) dimanche. Et pourrait manquer la troisième rencontre des éliminatoires du Mondial 2022 en Bosnie mercredi (20h45).

La radio RMC annonce toujours l’attaquant de l’équipe de France incertain, lui qui fera l’objet d’un nouveau point médical ce lundi soir. En tout cas, la crainte d'une longue absence semble écartée.