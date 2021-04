Mbaye Leye : "Le top 8, c'est le minimum syndical pour un club comme le Standard de Liège"

Ce dimanche soir (18H45), le Standard de Liège recevra La Gantoise lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception de La Gantoise, hormis Vanheusden et Laifis suspendu. "Tous les joueurs sont revenus. Le groupe est là et aucun bobo à déplorer. Ils sont à 100% et ont été testés négatifs au Covid-19. Je suis content de jouer le dimanche concernant le retour des internationaux car nous en avons onze", a expliqué le T1 des Rouches en conférence de presse avant d'évoquer la trêve internationale.

"C'est particulier de travailler avec onze joueurs absents. Nous avons donc mélangé le plaisir et le travail. Parfois, c'est une semaine un peu embêtante pour ceux qui restent au club mais nous avons augmenté l'intensité des entraînements. Puis cela m'a permis de voir des jeunes venus s'entraîner avec le noyau pro", a souligné le technicien sénégalais.

"Il faudra effectuer trois bons matchs avant d'arriver au Stade Roi Baudoin"

Il reste trois matchs à disputer désormais. "Des rencontres très importantes avant d'aborder notre finale de la Coupe. Il faudra effectuer trois bons matchs avant d'arriver au Stade Roi Baudoin. Gagner afin d'avoir une bonne intensité et une bonne dynamique. Un match important pour être présent dans le top 8, c'est le minimum syndical pour un club comme le Standard de Liège", a lâché le T1 des Rouches avant d'évoquer son prochain adversaire.

"La Gantoise mérite d'occuper une meilleure place"

"La Gantoise mérite d'occuper une meilleure place. Ils devaient normalement rivaliser avec le Club de Bruges cet saison. C'est une très bonne équipe qui possède des joueurs de qualité. Yaremchuk Odjidja Depoitre, Bezus...Il faudra gagner pour avoir la chance de disputer les Playoffs 2 et ainsi renouer avec la victoire en championnat. Cependant, nous sommes dans de bonnes conditions quand nous regardons notre bonne prestation à Genk. Il manquait un rien mais bon il faut forcer le destin. C'est une mauvaise saison mais nous avons la possibilité de faire en sorte qu'elle soit acceptable", a conclu Mbaye Leye.