Un refrain connu et frustrant pour les Hurlus: "On devrait jouer jusqu'à la 80e..."

L'Excel Mouscron n'aura tenu la victoire en mains que quelques instants. Une fois de plus, les Hurlus ont vu les trois points s'envoler dans le money time à Charleroi, dimanche soir.

Un partage qui fait mal: l'Excel recule au 17e rang du classement, qui enverra son détenteur en barrages à l'issue de la phase classique. "Plus que la mauvaise opération du week-end, c'est l'accumulation de mauvais résultats qui fait mal. À chaque fois, on a les trois points en poche et on les laisse filer, c'est frustrant", peste Nuno Da Costa.

On pensait pourtant que les Hurlus avaient fait le plus dur quand l'international capverdien a ouvert le score à dix minutes du terme. "On voit de bonnes choses, mais à la fin ça n'aboutit pas. Il faut essayer de retirer le maximum de positif de cette prestation."

Parce que l'Excel a encore vu la victoire lui passer de peu sous le nez. "On devrait jouer jusqu'à la 80e", ironise Nuno Da Costa. "C'est compliqué quand on tient le score en mains. Je pense qu'on méritait plus, mais on a péché sur l'une des rares occasions qu'ils ont eues et contre des équipes comme ça, on sait que le moindre bon ballon peut faire la différence."