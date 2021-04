Anouar Aït El Hadj "avait prévu" de marquer ce genre de but

Quel match encore d'Anouar Aït El-Hadj avec Anderlecht, récompensé d'un joli but ... qu'il avait prévu de marquer.

Albert Sambi Lokonga l'avait reconnu avec le sourire juste avant : "Le but d'Anou est le plus beau". Aït El-Hadj arrive ensuite tout aussi souriant : "Il ne pouvait pas dire autrement. C'est un beau but", se réjouit le milieu de poche. "Pendant le repas aujourd'hui, j'avais dit aux autres que dès que j'avais une phase du genre, j'allais faire le crochet et mettre ce but. Et je l'ai fait. Ma spéciale ? Non, ce n'est pas "la mienne", mais elle marche bien, donc je vais continuer", rigole-t-il.

Plus sérieusement, Anouar Aït El Hadj a ensuite analysé le match : "On a montré une grosse mentalité, en étant très engagés et en proposant une belle intensité face à une grosse équipe qui a beaucoup d'expérience. On a aussi montré que la taille ne veut rien dire, comme le dit souvent le coach dans le vestiaire", se réjouit le jeune anderlechtois.