"Après une aussi belle saison, tu veux aller chercher ta récompense"

Promu en début de saison, le Beerschot est désormais à deux pas des playoffs 2.

Et c'est l'objectif que se sont fixés Will Still et ses hommes: "Après une aussi belle saison, tu veux aller chercher la récompense. Et donc on veut aller chercher cette place en playoffs 2. Pour un club qui vient de D2, c'est la plus belle des récompenses", estime le coach anversois.

Et si, mathématiquement, les playoffs 1 restent une possibilité pour les Anversois, Will Still ne veut pas y penser. "Il y a cinq points d'écart et deux équipes devant nous. Mais ce serait dommage de ne pas être en playoffs 2. Maintenant, on se concentre sur dimanche, car c'est un match important qui nous attend contre Ostende."

Une rencontre qui pourrait permettre au Beerschot d'assurer le coup: en cas de succès contre le KVO, les Anversois seront assurés de leur place dans le top 8 à l'issue de la phase classique.