🎥 Un ramasseur de balle de l'Ajax craque complètement !

On sait qu'en fin de match, l'équipe qui mène au score gagne toujours un peu de temps. Cela n'a pas été du tout au goût d'un ramasseur de balle néerlandais.

Drôle de scène lors du match entre l’Ajax Amsterdam et la Roma (1-2) ce jeudi. On jouait le temps additionnel lorsque les Giallorossi obtiennent une touche. Sans surprise, l’Italien Riccardo Calafiori (18 ans, 6 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) tente de gagner quelques secondes en allant chercher le ballon le plus éloigné.

Sauf que son attitude ne plaît pas au ramasseur de balles qui lui envoie un ballon fort sur la poitrine ! Autant dire que le latéral gauche n’a pas apprécié, lui qui est allé demandé des explications au jeune Néerlandais. Heureusement, le joueur n’ira pas plus loin. Mais ce petit épisode lui a tout de même valu un carton jaune.