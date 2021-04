Antoine Colassin jette un froid sur son avenir à Anderlecht

Prêté à Zulte Waregem par Anderlecht, Antoine Colassin est dans le flou en ce qui concerne son avenir au Sporting.

Antoine Colassin ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le buteur de 20 ans a évoqué son futur du côté de Neerpede. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025, il n'est pas certain que le principal intéressé s'éternise au RSCA.

L'international espoir belge veut avant tout trouver du temps de jeu pour poursuivre sa progression. "J'ai des contacts avec Vincent Kompany de temps en temps, il me demande comment ça se passe. Mais je ne sais pas où se trouve mon avenir. L'objectif à mon âge devrait être de jouer le plus possible."

Aujourd'hui, Antoine Colassin est prêté à Zulte Waregem par le Sporting jusqu'à la fin de la saison, soit jusqu'au mois de juin. En manque de temps de jeu avant son départ, il n'avait été que très peu utilisé par Vincent Kompany, avec seulement 117 minutes jouées lors de la première partie de saison. Si son statut ne change pas à son retour, il pourrait bien aller voir ailleurs...