Jason Denayer croit encore au titre avec l'OL : "On est encore dans la course"

Avant la rencontre face à Angers, Jason Denayer croit en son équipe. Le Diable Rouge espère remporter le championnat de France avec l'Olympique Lyonnais.

Jason Denayer y croit. Pour lui, l'Olympique Lyonnais peut encore être champion de France cette saison. Présent en conférence de presse hier, l'international belge a fait le point sur sa situation personnel, mais il s'est également exprimé sur les performances de son équipe d'un point de vue collectif.

Dans des propos relayés par Foot Mercato, le Diable Rouge confie son optimisme. "On regarde le négatif et aussi le positif. On est encore dans la course. Rien n'est fait. Si on retrouve notre meilleur jeu, on peut encore atteindre ce que l'on espérait. C'est super important aussi de regarder les points positifs."

Aujourd'hui, Lyon est quatrième, avec 61 points pris en 31 matchs joués. Les Gones sont derrière Lille (69), le Paris Saint-Germain (66) et Monaco (65). Si l'écart est conséquent, l'OL reste dans le coup, à six journées de la fin. Mais pour continuer à y croire, les hommes de Rudi Garcia doivent l'emporter contre Angers ce soir (21h).