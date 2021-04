Vers une prolongation de Jason Denayer à l'Olympique Lyonnais ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Olympique Lyonnais, le Diable Rouge se dirige vers une prolongation.

Jason Denayer (25 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) devrait prolonger à l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse ce samedi, le Diable Rouge a confirmé des discussions très positives en cours avec ses dirigeants pour une extension de son bail.

"On est en bonne discussion avec l'OL. On est en train d'essayer de se mettre d'accord sur la plupart des points. Cela avance très bien. J'ai toujours dit que je me sentais super bien au club. Ce serait un grand plaisir de rester ici. C'est le club qui m'a permis d'être stable et qui a eu confiance en moi. C'est normal de rendre la pareille", a expliqué Denayer.