Albert Sambi Lokonga a pris sa "revanche" : "C'était un peu personnel"

Anderlecht s'en sort décidément très bien face aux grandes équipes cette saison puisqu'après un 6/6 contre Genk et l'Antwerp, les Mauves ont pris trois points face à Bruges, après avoir été écrasé au Jan Breydel.

Et lors de cette défaite à Bruges, Albert Sambi Lokonga, comme un symbole, était passé à côté de son match et avait même dû rentrer plus tôt au vestiaire, exclu à la 72e minute. "Ca n'avait pas été un match facile et j'avais été pour beaucoup dans la défaite de l'équipe", se rappelle-t-il. "Donc oui, il faut reconnaître que c'était un peu personnel aujourd'hui. Mais on était plusieurs dans le groupe avec cet état d'esprit revanchard : ils avaient été largement meilleurs à l'aller et on a un peu corrigé ça".

Une revanche qui prouve également le chemin qu'a parcouru le RSC Anderlecht cette saison. "On ne peut pas totalement comparer car les équipes étaient différentes, mais de notre côté, on a grandi en tant que groupe", confirme le capitaine des Mauves. "Ca prouve que pour la saison prochaine, si on garde cette équipe, on peut faire de belles choses". Et pas que la saison prochaine, puisqu'Anderlecht, en cas de qualification (le résultat d'Ostende l'a retardée), arriverait dans ce top 4 avec le meilleur bilan face à ses adversaires. "On ne va pas regarder trop loin mais c'est vrai que les grandes équipes nous réussissent mieux, je ne sais pas vous dire pourquoi", reconnaît Sambi Lokonga.