Un Antwerp bien différent : "Plus facile que contre Anderlecht"

L'Antwerp n'était pas encore assuré des PO1, c'est chose faite. Il aura fallu pour ça montrer un autre visage que celui de la semaine passée, face à Anderlecht.

"C'était un match de hauts et de bas. Le rouge nous met en difficulté, Le Marchand manque son contrôle en raison de l'état du terrain mais ce tacle n'est vraiment pas nécessaire", analyse Vercauteren après la rencontre. À la pause, il a donc fallu revoir les plans anversois. "Le groupe a pris ses responsabilités au retour des vestiaires et est même parvenu à encore contre-attaquer, marquer deux buts".

Un visage bien différent de celui montré contre Anderlecht. "On ne peut pas comparer Anderlecht et Mouscron", reconnaît Franky Vercauteren. "C'était un autre match et un autre adversaire. L'intensité et l'impact étaient également différent, c'était plus facile de trouver l'homme libre aujourd'hui".

Pas de pression inutile

Le Great Old est désormais assuré de disputer les PO1. "C'est une sacrée pression en moins car Genk n'est pas un adversaire facile pour finir la saison. C'était important de gagner ici, on s'est épargné des soucis et on doit en profiter", conclut Vercauteren.