Un point pour enfoncer Waasland-Beveren, trois pour maintenir le Cercle sous pression

Le calendrier qui attend l'Excel Mouscron en fin de phase classique est dantesque, mais les Hurlus n'ont plus le choix: ils ont besoin d'au moins un point pour éviter à coup sûr la relégation directe... et d'un six sur six pour espérer éviter le barrage.

Si la situation extra-sportive de l'Excel Mouscron n'est pas réjouissante, avec des doutes sur la possibilité pour le club hennuyer d'obtenir sa licence, la situation n'est pas beaucoup plus positive du point de vue sportif. Sous pression Le six sur six du Cercle de Bruges a en effet mis l'Excel Mouscron sous pression: il faudra un miracle pour que l'Excel évite une des deux dernières places. Surtout quand on jette un œil au calendrier qui attend les hommes de Jorge Simao qui reçoivent l'Antwerp, ce lundi, avant un périlleux déplacement sur la pelouse du Club, dimanche prochain. Mais Mouscron doit d'abord regarder derrière et un partage, lundi au Canonnier, serait déjà une bonne affaire pour les Hurlus qui, avec un point, précipiteraient la chute de Waasland-Beveren et s'assureraient un match de la dernière chance, contre Seraing, désormais assuré de sa deuxième place en D1B. Sept points contre le top 4 Jouable? Les Hurlus ont en tout cas des raisons d'y croire, car ils affichent un bilan plus qu'intéressant contre le top 4 du championnat. Deux partages contre Anderlecht, des partages lors des matchs allers contre Bruges et à l'Antwerp et une victoire et une défaite contre Genk: l'Excel a donc engrangé sept unités contre les cadors de l'exercice. Et c'est à ce bilan que les Hurlus doivent désormais s'accrocher pour croire au miracle ou, au moins, assurer le minimum et définitivement leur avant-dernière place.





Suis Excel Mouscron - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.