Deux joueurs majeurs d'Arsenal incertains en Europa League

Contraint de partager l'enjeu à domicile au match aller (1-1), Arsenal se déplacera au Slavia Prague ce jeudi soir pour le quart de finale retour de l'Europa League.

Pierre-Emerick Aubameyang (cheville) et Martin Odegaard (malade) sont incertains pour le quart de finale retour de l'Europa League contre le Slavia Prague. "Tout dépendra de comment ils sont au réveil. Aucun des deux ne pouvait s'entraîner", a confié le coach d'Arsenal, Mikel Arteta en conférence de presse.

L'attaquant et le meneur de jeu d'Arsenal n'étaient pas à l'entraînement mardi, respectivement touché à une cheville et malade. "Espérons (que mercredi) ce soit un jour plus ensoleillé et peut-être que ça ira mieux", a conclu le coach espagnol.

Ces incertitudes s'ajoutent aux absences de David Luiz et Kieran Tierney, tous deux blessés à un genou. En revanche, Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe sont aptes.