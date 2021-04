Pierre-Emerick Aubameyang a contracté la malaria

Absent contre Sheffield United en Premier League ce week-end mais également face au Slavia Prague ce jeudi soir en quart de finale retour de Ligue Europa, l'international gabonais a donné de ses nouvelles.

Pierre-Emerick Aubameyang est malade. L'attaquant gabonais a tout simplement expliqué sur Instagram qu'il avait contracté la malaria (paludisme) il y a quelques jours.

"Hé les gars, merci pour tous les messages et appels. Malheureusement, j'ai contracté la malaria alors que j'étais avec l'équipe nationale au Gabon il y a quelques semaines. J'ai passé quelques jours à l'hôpital cette semaine mais je me sens déjà beaucoup mieux chaque jour, grâce aux excellents médecins qui ont détecté et traité le virus si rapidement. Je ne me sentais pas vraiment moi-même ces deux dernières semaines, mais je reviendrai bientôt plus fort que jamais ! Je vais regarder mes garçons maintenant, c'est un match énorme pour nous ! Allons-y et gagnons", a écrit Pierre-Emerick Aubameyang sur Instagram.