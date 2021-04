L'efficacité a encore fait défaut à Charleroi

Le Sporting de Charleroi espérait finir la saison sur une bonne note, les Zèbres n'ont pas atteint leur objectif.

Et c'est surtout l'efficacité qui a fait défaut aux Carolos, samedi soir, contre Eupen. Karim Belhocine confirme: "On était bien rentré dans le match, on a eu des occasions franches à 0-0. Après les buts, on a aussi essayé de revenir, mais là encore on a manqué nos opportunités", regrette Karim Belhocine.

Un manque de réalisme fatal à Charleroi contre des Pandas qui se sont, eux, montrés particulièrement efficaces en zone de conclusion. "On a eu énormément d'occasions franches et je ne pense pas qu'on en ait marqué 20 ou 30%... Eupen a fait un bon match, mais nous, on n'a pas été efficaces", répète le coach du Sporting, forcément déçu de finir la saison sur une nouvelle défaite.