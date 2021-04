L'Excel Mouscron peut souffler : Gérard Lopez assure la continuité du club

Excellente nouvelle pour l'Excel Mouscron et ses supporters : bien que relégué en D1B, le club devrait rester au sein du football professionnel.

Tous les indicateurs étaient au rouge pour l'Excel Mouscron : relégué sportivement en D1B, le club semblait proche d'une radiation après avoir échoué à obtenir sa licence professionnelle et suite aux rumeurs de désengagement de Gérard Lopez au Canonnier. La direction était claire : sans Lopez, c'était la D2 ACFF, car l'Excel n'aurait pas eu le temps de trouver un nouvel investisseur.

Bonne nouvelle ce vendredi : Lopez a assuré qu'il fournirait au club les pièces nécessaires à l'obtention de la licence, et "a également affirmé son intention de composer une équipe compétitive pour la saison prochaine afin de rejoindre le plus rapidement possible la D1A tout en poursuivant le développement du Futurosport".