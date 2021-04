L'Antwerp furieux après le transfert de Refaelov : "Un comportement nuisible et inapproprié"

C'était prévisible : le transfert de Lior Refaelov, qui rejoindra librement Anderlecht au terme de la saison et donc de son contrat à l'Antwerp, ne passe pas du tout au Great Old.

Le Matricule 1 a publié un communiqué furieux au sujet du transfert de Lior Refaelov, annoncé ce lundi par le RSC Anderlecht à quelques jours du coup d'envoi des Playoffs ... qui sera donné par l'Antwerp, au Bosuil, face à Genk. Si Refaelov était libre de contrat et donc de s'engager où il le souhaitait, le club anversois regrette le timing et la manière.

"L'Antwerp a été informé aujourd'hui que Lior Refaelov quitterait le club à la fin de la saison. Le fait que Lior ignore une offre correcte de prolongation de la part du RAFC et choisisse un nouveau défi fait partie du football (...) Cependant, la communication et le timing [de ce transfert] appartiennent à l'éthique sportive. Les rumeurs des dernières semaines avant le dernier match de championnat, et la confirmation officielle du transfert à la veille des Playoffs, où les deux clubs sont concurrents directs, ce n'est pas possible", lit-on.

"Déontologiquement, c'est inapproprié et cela affecte le fair-play et l'équilibre de la compétition. Le RAFC regrette cette façon de procéder, qui tente de nuire à notre club (...) Conclure un accord discret et le communiquer après les Playoffs était une option, mais elle n'a pas été choisie", conclut le communiqué, qui tente ensuite d'être positif : "L'Antwerp et Lior se sont mutuellement aidés ces 3 dernières saisons, nous lui en sommes et serons toujours reconnaissants. Nous voulons fermer la page avec une dernière ligne droite de six matchs".