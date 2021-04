Le duel entre Anderlecht et l'Antwerp est reprogrammé

Ironie du sort : alors qu'Anderlecht et l'Antwerp font la une de l'actualité suite au transfert de Lior Refaelov, leur match a été décalé d'un jour.

Plus précisément : avancé d'un jour. Le duel entre Anderlecht et l'Antwerp, programmé au dimanche 9 mai, se disputera finalement le samedi 8 mai, à 20h45. Ce sera le second match des Playoffs, l'Antwerp lançant les PO1 ce vendredi face à Genk et Anderlecht se déplaçant à Bruges ce dimanche.