Un ancien joueur du Club de Bruges présent dans l'équipe de la saison en Championship

Arnaut Danjuma avait quitté le Club de Bruges lors de l'été 2019 pour rejoindre Bournemouth contre un chèque de 16 millions d'euros. L'ailier a marqué 15 buts et distillé 7 passes décisives avec les Cherries cette saison en Championship. L'ailier âgé de 24 ans a encore une chance de retrouver la Premier League avec Bournemouth via les playoffs.

Congratulations to @asmir1 and @ArnautDanjuma for making the Championship Team of the Season.



Very much deserved 👏👏👏 https://t.co/Il0BwW38oe