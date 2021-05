Kostas Laifis va fêter sa 200e avec le Standard de Liège : "J'aimerais qu'il reste avec nous le plus longtemps possible"

Arrivé à Sclessin en juillet 2016 en provenance de l'Olympiacos sous la forme d'un prêt payant (150 000 euros) de deux ans avec une option d'achat de 1,5 million d'euros, le défenseur central évolue toujours en bord de Meuse cinq ans plus tard.

Kostas Laifis disputera son 200ème match sous le maillot du Standard de Liège ce samedi soir à Ostende lors de la première journée de Playoffs 2. Au sein de l’effectif actuel, l'international chypriote est le deuxième joueur à avoir disputé le plus grand nombre de matchs (199 rencontres, pour onze buts et neuf assists) sous le maillot rouche, après Mehdi Carcela.

"C’est un joueur discret, il a toujours été comme ça. C'est un joueur fiable et dans le monde du football, c'est rare. Tu sais ce qu'il va t'apporter. Il fait partie des joueurs qui pourraient jouer toute leur carrière ici au Standard de Liège car il répondra toujours présent. Devenir bicentenaire dans un tel club, cela veut tout dire", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

Le défenseur central était dans le viseur de la Sampdoria lors du dernier mercato estival. Après cinq ans au matricule 16, le joueur âge de 27 ans pourrait avoir envie de découvrir d’autres horizons cet été. "Il a le potentiel pour évoluer à un meilleur niveau mais j’aimerais qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Il a la bonne mentalité, il ne rechigne jamais dans le travail et ne plie pas face à la pression. De plus, il encadre bien les jeunes", a conclu le T1 des Rouches.