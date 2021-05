Signé Bruun Larsen, enfin : "Je suis assez bon dans ce style de coups-francs"

Ses qualités étaient connues, mais n'étaient jamais apparues sous la vareuse d'Anderlecht : Jacob Bruun Larsen a enfin pesé sur une rencontre, et de quelle façon, avec un assist et un très beau coup-franc au Jan Breydel.

Avec Jacob Bruun Larsen, on aura longtemps cru que Peter Verbeke avait perpétué la longue tradition (pas forcément anderlechtoise) des flops hivernaux : le Danois, dont les qualités balle au pied se voyaient dès son premier contrôle de balle, avait enchaîné les contre-performances, faisant trop souvent le mauvais choix lors de ses apparitions. Ce dimanche, le joueur du Borussia Dortmund a brillé. "Je n'ai pas encore beaucoup joué, donc oui, on peut dire que c'est mon meilleur joueur", reconnaît-il en haussant les épaules au micro d'Eleven après la rencntre.

Bruun Larsen s'est d'abord signalé par son altruisme en servant dans le bon tempo Lukas Nmecha, pour l'égalisation anderlechtoise, et aura été un poison toute la seconde période pour la défense brugeoise, exténuée. Avant de donner l'avantage aux Mauves d'un sublime coup-franc : "Je le répète souvent à l'entraînement et je pense que je suis assez bon à cet exercice", concède l'ailier, qui a pu profiter des espaces laissés en deuxième mi-temps. "Leur but a changé le match car ça nous forçait à aller marquer. Nous y sommes arrivés, et la confiance est venue avec ça".