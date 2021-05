Sergio Ramos, le retour du (quatrième) roi

La défense du Real Madrid a beaucoup souffert lors du match aller contre Chelsea. Mais Sergio Ramos est de retour pour le duel de ce mercredi.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Sergio Ramos est la pierre angulaire de la défense de la Maison Blanche. Il y a une défense quand il est là, et une autre quand il n'est pas là. Même le niveau de ses coéquipiers est modifié quand il est sur la pelouse. Il suffit d'observer le niveau de Varane quand le numéro 4 est à ses côtés.

Ce mercredi soir, le capitaine est de retour. Il va stabiliser la défense et pouvoir surtout apporter un supplément d'âme au onze de Zinedine Zidane. Il va enfin venir rejoindre les trois autres rois de l'équipe: Thibaut Courtois, Casemiro et Karim Benzema.

Ces 4 joueurs sont indispensables au Real Madrid. Si Alex Ferguson avait un jour dit: "Donnez moi Zidane et 10 bouts de bois et je gagnerai la Ligue des Champions", le Français pourrait dire que tant qu'il a son quatuor magique, tout est possible.

Ce soir à Chelsea, les quatre seront là, pour le plus grand plaisir de Zizou. Il en aura bien besoin car le Real devra aller chercher un résultat positif à Stamford Bridge. Et ce ne sera pas simple du tout...