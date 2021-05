Il devrait y avoir du changement dans le onze des Rouches ce week-end

Après la gifle reçue le week-end dernier à Ostende (6-2), le Standard de Liège joue gros ce samedi soir contre La Gantoise.

Le Standard de Liège doit absolument renouer avec la victoire et l'emporter contre La Gantoise afin de garder l'espoir de pouvoir remporter ces Playoffs 2 et ainsi décrocher le précieux ticket européen de la Conference League.

Et pour ce choc face aux Buffalos, Mbaye Leye devra se passer des services de Jackson Muleka et Arnaud Siquet, tous deux blessés. Mais aussi de Sissako et Carcela suspendus. De plus, plusieurs cadres du matricule 16 devraient les frais de la déconvenue subie à Ostende. Cimirot est normalement de retour de blessure et Michel-Ange Balikwisha devrait retrouver le onze. Les jeunes Nathan Ngoy et Allan Delferrière pourraient ainsi débuter la partie.