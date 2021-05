Officiel: Westerlo se sépare de Bob Peeters

Premier mouvement chez les coachs en D1B.

Fin de l'aventure pour Bob Peeters à Westerlo. Le club campinois confirme ce mardi avoir mis fin au contrat de son aventure.

La fin d'une longue aventure pour Bob Peeters, qui avait déjà coaché Westerlo entre 2015 et 2016 et qui était revenu sur le banc campinois le 5 décembre 2017. Il n'aura pas résisté au bilan mitigé de son équipe qui visait la montée et qui a dû se contenter d'une modeste quatrième place à l'issue de la saison en D1B.