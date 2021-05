Seraing dans la tourmente : Kerremans interrogé, la direction au courant des tests falsifiés ?

L'affaire des tests Covid falsifiés peut coûter très cher à Seraing.

C'était ce lundi que l'interrogatoire débutait à l'Union Belge concernant le dossier des cas de Covid-19 falsifiés à Seraing : l'ancien team-manager Peter Kerremans et deux des trois joueurs dont les tests ont été truqués (Anthony Allegri et Yanis Lahrach) ont été entendus, rapporte La Dernière Heure. Et si Kerremans avait à l'époque pris sur lui la pleine et entière responsabilité de ces tests truqués, donnant ensuite sa démission, les joueurs sous-entendaient que l'ordre venait de plus haut.

Selon Me Duchêne, avocat d'Allegri, des éléments prouveraient que la direction du RFC Seraing était bel et bien au courant de la chose. Et Kerremans, de son côté, serait apparu plus tard sur des photos du club, laissant croire à un licenciement plus tardif que février, après son départ officiel. Si la responsabilité du club est prouvée par l'enquête, il y a de fortes chances que Seraing soit privé de montée, probablement rétroactivement au vu du timing serré avant la saison prochaine (et donc relégué administrativement) ...