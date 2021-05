Sambi Lokonga répond sans détour aux rumeurs d'un transfert et évoque l'Euro :"Je pense que j'ai encore une chance"

Le capitaine du Sporting d'Anderlecht a évoqué son avenir mais aussi celui de son équipe.

Avant même d'avoir reçu une proposition concrète, on a beaucoup parlé d'un éventuel départ de Lokonga. Il peut rapporter beaucoup d'argent aux Mauves. "Je ne suis pas occupé par cela et Anderlecht non plus. Après les Playoffs 1, nous verrons quelles offres arriveront, mais pour l'instant je ne pense pas à ça. La place à laquelle nous terminerons n'aura aucune influence sur cela", a confié Sambi Lokonga.

Anderlecht construit une équipe plus solide pour la saison prochaine et a déjà signé Refaelov. Mais le club bruxellois ne semble pas chaud de rapatrier Mbokani. "Je suis un fan de Mbokani et je suis convaincu que Dieu pourrait apporter beaucoup à notre groupe. En ce sens, je suis déçu, mais ce n'est pas mon affaire. Refaelov a de nombreuses qualités et peut nous aider. Il sera aimé ici."

"ll y a peu de joueurs vraiment formés comme milieux défensifs"

Une sélection pour l'Euro pourrait également changer beaucoup de choses dans sa situation. "En fait, j'aurais aimé jouer quelques minutes la dernière fois. Mais c'était déjà top de pouvoir s'entraîner avec ces joueurs de classe mondiale. Je pense que j'ai encore une chance. Il y a peu de joueurs vraiment formés comme milieux défensifs, ce qui joue en ma faveur."

Lokonga est l'un des gros salaires d'Anderlecht avec un salaire de 1,7 million d'euros, mais il ne fait pas de folies avec ça. "J'ai investi dans des appartements. Avec l'argent que nous gagnons, je pense que je devrais pouvoir arrêter de jouer au football à l'âge de 25 ans. C'est pourquoi il vaut mieux investir l'argent intelligemment dans l'immobilier", a souligné le capitaine d'Anderlecht.