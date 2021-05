Ruud Vormer: "Ce n'était pas un bon match"

Le Club de Bruges et l'Antwerp se sont quittés ce dimanche sur un nul vierge sans sel. Ruud Vormer est bien conscient de la pauvreté de la rencontre de son équipe.

Ruud Vormer, que Bruges l'emporte ou s'incline, est toujours franc. Ce fut encore le cas ce jeudi soir après le nul un peu sans saveur entre son équipe et l'Antwerp. "Ce n'était pas une bonne rencontre non. Il y a eu trop peu d'occasions des deux côtés. C'était très fermé. Nous devons apporter un peu plus offensivement, car nous avons finalement bien défendu. Nous nous commes créés trop peu d'occasions. Ce n'était pas mauvais, mais nous devons penser un peu plus offensivement."

Si certains de ses coéquipiers pouvaient se satisfaire de ce nul, le Néerlandais est lui bien plus exigeant. "Après le 3-0 à Genk, nous avons peut-être pensé trop à garder le zéro derrière. Cependant, nous aurions pu faire une bonne affaire? Nous devons penser offensif, être plus optimistes".

Il faudra l'être ce dimanche, car une victoire contre l'Antwerp pourrait donner le titre aux Gazelles.