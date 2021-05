Simon Mignolet n'a pas encaissé: "Nous voulions rester organisés"

Après 5 buts encaissés en deux rencontres, Simon Mignolet a signé une nouvelle clean-sheet sur la pelouse de l'Antwerp.

S'il n'a pas eu de réel arrêt à effectuer ce jeudi sur la pelouse de l'Antwerp, Simon Mignolet peut se satisfaire de ce nouveau clean-sheet, son premier durant les play-offs. Même si la rencontre n'a pas été de haut vol, ce petit point est un point en plus dans la course au titre.

"Nous sommes contents, même si Bruges doit jouer et gagner toutes les rencontres. Nous voulions surtout garder notre organisation, pas comme lors de la rencontre à Genk. On n'a pas encaissé, c'est bien mais le but c'était de prendre les trois points. Dommage de ne pas avoir transformé une de nos possibilités en but mais rester en bloc compact était important. C'est positif".

Cela laisse surtout Genk à 5 points à trois matches de la fin.