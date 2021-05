Les jeunes d'Anderlecht "ont dû porter le club" cette saison

La saison touche à sa fin et c'est bientôt l'heure des bilans, mais Vincent Kompany veut temporiser et attendre les deux derniers matchs pour ça.

La saison du RSC Anderlecht est déjà une belle réussite en ayant accroché le top 4 et validé un ticket européen, quelle que soit la place finale du club dans ces Playoffs. "Il y a déjà eu 38 matchs cette saison, on peut donc déjà commencer à faire des analyses et voir comment le groupe a évolué sur la saison", reconnaît Vincent Kompany. "Mais pas mal de choses dépendent des deux prochains matchs. Ca ne changera pas la perspective globale ni ce qu'on peut en apprendre, mais c'est difficile de tirer de vraies conclusions".

La progression de son groupe, cependant, peut déjà être saluée. "Ce que je veux souligner, c'est que mes jeunes ont eu la pression et l'ont bien assumée. Un grand talent brugeois comme Charles De Ketelaere, qui a marqué un but splendide le week-end passé, pouvait parfois être laissé au repos quand ça allait moins bien", souligne Kompany. "Nous n'avions pas ce luxe à Anderlecht, nos jeunes ont eu la même pression sur les épaules que Vormer ou Vanaken. Porter un club comme Anderlecht à cet âge, ça amène un stress énorme, et ils ont quand même fait les efforts nécessaires. Maintenant, on doit terminer la saison en force pour se dire que la saison prochaine sera encore plus belle".