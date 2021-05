Wouter Vrancken privé d'une pièce majeure pour la "finale"contre La Gantoise : "Pfffff, une telle décision!"

Le KV Malines a dû attendre le résultat du match Gand-Standard, mais il a savait que tout se jouerait samedi contre les Buffalos. Wouter Vrancken avait un mauvais pressentiment concernant le match contre Ostende.

Wouter Vrancken avait déjà des soucis au sein de son entrejeu et maintenant Aster Vranckx est suspendu après deux cartons jaunes. "Décision très malheureuse qui met en péril le prochain match aussi. Il n'a pas l'intention de jouer l'homme deux fois. Je pense que j'ai besoin de lire ce livre de règles quelques fois de plus," a lâché le coach des Sang et Or en secouant la tête.

Pour Vranckx, c'est un triste adieu. "Il a tout donné pendant toute une saison. C'est dommage qu'il ne puisse pas jouer ce dernier match. Pfffff, une telle décision !"

Si vous pouvez aborder la dernière journée de PO2 en tant que leader, c'est que vous n'avez pas mal travaillé.

Vrancken part donc du principe que ce samedi aura lieu une finale Derrière les Casernes. "Quoi qu'il arrive, je suis très fier de ce groupe. Personne ne s'attendait à ce que nous soyons ici. Il nous faut encore un point. Mais nous jouons contre une équipe qui aurait normalement dû disputer les Playoffs 1. Il n'y a qu'une place qui compte, mais si vous pouvez aborder la dernière journée de PO2 en tant que leader, c'est que vous n'avez pas mal travaillé du tout", a conclu Vrancken.