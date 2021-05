Jackson Muleka rejoint l'infirmerie du Standard de Liège

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille Ostende lors de la sixième et dernière journée des Playoffs 2.

L'infirmerie du Standard de Liège est bien remplie en cette fin de saison. Et pour le dernier match de la saison, Mbaye Leye va devoir se passer de l'un de ses hommes en forme. "Jackson (Muleka) a le genou gonflé et ne jouera pas demain. Il rejoint donc Samuel Bastien (élongation), Arnaud Bodart (commotion cérébrale), Merveille Bokadi (talon d’Achille), Laurent Henkinet (pubalgie), Nicolas Raskin (genou) et Moussa Sissako (genou) à l'infirmerie. Néanmoins, Selim Amallah et Laurent Jans reviennent et pourraient jouer contre le KVO", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.