Jérémy Doku dans le top 5 des meilleurs dribbleurs d'Europe

La première saison de Jérémy Doku en Ligue 1 aura été une réussite : l'ailier du Stade Rennais s'est hissé dans le top 5 des meilleurs dribbleurs européens en 1 contre 1.

Jérémy Doku (18 ans) est ainsi cinquième au classement des joueurs ayant réussi le plus grand nombre de un-contre-un dans les 5 grands championnats européens, avec 109 face-à-face gagnés. Il reste loin derrière le leader, l'inévitable Lionel Messi, qui en a réussi 159 cette saison et devance Adama Traoré (Wolverhampton, 153). Rodrigo De Paul (Udinese, 122) et Javi Galan (Huesca, 121) sont quant à eux 3e et 4e.