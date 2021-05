Southgate sort une pré-sélection de 33 joueurs !

Les Anglais avaient affronté la Belgique lors de la dernière Coupe du Monde mais aussi lors des éliminatoires pour l'Euro.

Il faudra patienter pour connaître la liste définitive des 26 joueurs anglais retenus pour disputer l'Euro cet été. Le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, a dévoilé ce mardi une pré-liste de 33 noms. On y retrouve Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden, Jadon Sancho, Jordan Henderson, Jack Grealish ou encore Harry Maguire, mais aussi le talent Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold, dont la possible absence a beaucoup fait parler outre-Manche.

La pré-liste des 33 Anglais :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieux : Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jaden Sancho (Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)