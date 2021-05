Benjamin Lambot de retour en Belgique : l'ancien du Cercle rejoint le FC Liège !

Benjamin Lambot, l'ancien capitaine du Cercle de Bruges, met déjà un terme à son aventure en Inde : le défenseur central rejoint le FC Liège.

Benjamin Lambot (34 ans) avait signé au NorthEast United, en Inde, en octobre dernier après un passage à Chypre. Il va retrouver la Belgique, lui qui avait porté les couleurs et le brassard du Cercle de Bruges, puisque le défenseur central a annoncé son arrivée au FC Liège, en Nationale 1. Lambot est un renfort d'expérience pour les Sang & Marine puisqu'il compte plus de 200 matchs de D1B et une cinquantaine de matchs de D1A, sous les couleurs du Cercle, de Tubize, de l'Antwerp ou encore du Lierse.