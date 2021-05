Edward Still arrive avec des idées et un objectif "très clair" à Charleroi

Un peu moins de deux semaines après l'officialisation de son arrivée, Edward Still était présenté à la presse ce jeudi au Stade du Pays de Charleroi. Déterminé et prêt pour ce nouveau défi, le nouveau coach du Sporting veut d'abord rendre "fiers" les supporters carolos.

À 30 ans et après avoir partagé le banc d'Ivan Leko durant cinq ans, Edward Still va se lancer dans le grand bain avec Charleroi. Une première mission comme coach en Pro League qu'il aborde avec optimisme. Parce qu'il est certain d'avoir fait le bon choix.

Les idées et la vision sont plus importants que l'âge pour Monsieur Bayat. - Edward Still

Et son jeune âge ou son manque d'expérience ne l'intimident pas. "On voit dans les autres pays européens que les entraîneurs sont de plus en plus jeunes, on voit aussi que le critère n'est pas forcément d'avoir été un grand joueur et je savais que s'il y avait un endroit où ce genre d'opportunité se dégagerait, ce serait ici à Charleroi. Monsieur Bayat ne se limite pas à l'âge. Les idées et la vision sont plus importants pour lui et je l'ai senti tout de suite."

Des idées, Edward Still n'en manque pas. Il veut proposer un football attractif, mais surtout, il veut donner aux Zèbres une identité et un plan de jeu. Avec quelles ambitions? Ne lui parlez pas de top 4, ses ambitions ne sont pas (encore?) chiffrées. "Les objectifs sont très clairs, on en a discuté avec la direction et ça n'a pas duré plus de deux minutes, Notre objectif principal, c'est d'abord de rendre fier le public carolo."

Une fois qu'on aura créé cette énergie positive, on aura réussi notre pari.

"Un objectif de classement? Aujourd'hui, ce n'est pas important", insiste-t-il. "On pourrait terminer deuxième et avoir eu énormément de chance sans que le public se soit identifié à notre jeu ou terminer quatrième et que ce soit l'inverse. Mettre une position ou un classement comme objectif n'a pas vraiment de sens."

Edward Still veut d'abord conquérir le cœur des supporters des Zèbres et leur donner envie de se rendre au stade. "Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rendre les supporters fiers, qu'ils s'identifient à leur équipe sur le terrain et, alors, on aura réussi notre pari. À la fin du premier match, il faut susciter l'envie chez les supporters de venir voir le suivant et ainsi de suite. Une fois qu'on aura créé cette énergie positive au sein et autour de l'équipe, on sera sur la bonne voie."