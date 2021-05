Manito Garcia espérait percer au Lierse et veut rebondir : "On ne m'a pas laissé faire mes preuves"

Le Covid-19 aurait dû, se disait-on, encourager les clubs à lancer des jeunes. Cela n'aura pas été le cas de beaucoup, et l'un des talents du Lierse-Kempenzonen nous dévoile sa situation compliquée.

Manito Garcia Coviella (19 ans) a fait ses classes parmi la génération 2002 du KV Malines, et a rejoint le Lierse-Kempenzonen en 2019 en provenance des U18 Sang & Or. L'idée est claire : aller chercher du temps de jeu en D1 Amateurs à l'époque, pour lancer une carrière prometteuse. "Je me suis entraîné trois mois avec les Espoirs du Lierse, puis j'ai été appelé avec les A", se rappelle le joueur, qui avait à l'époque 17 ans à peine. "J'ai pu m'y entraîner, et on m'a alors proposé un contrat professionnel. Je suis resté dans le groupe pro à partir d'octobre".

Un rêve qui se réalise pour le jeune Manito, comme nous le confirme son père Manuel. "C'est difficile de dire à votre garçon de ne pas prendre de risques, de lui dire que c'est l'école d'abord, quand on lui proposer un contrat pro alors qu'il a tant travaillé pour y parvenir", confesse Manu Garcia. Malheureusement, la saison amateure est interrompue par le Covid-19, et Manito ne peut pas terminer la saison comme prévu. Le Lierse-Kempenzonen montera administrativement en D1B, un nouvel entraîneur arrivera, et les choses se compliqueront.

Tom Van Imschoot ne lui a pas donné sa chance

Tom Van Imschoot, le nouvel entraîneur lierrois, préfère en effet faire confiance à l'expérience en D1B. "Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire mes preuves. J'ai été remis en Espoirs, sans vraiment recevoir d'explications, et les compétitions de jeunes ont rapidement été arrêtées à cause du Covid", regrette Manito Garcia. Alors que beaucoup espéraient voir la jeunesse obtenir sa chance, les clubs devant se montrer inventifs sur le plan financier, ceux-ci se retrouvent finalement privés de compétitions ... sans que la passerelle vers les A soit plus aisée.

Aster Vranckx, l'un de mes meilleurs amis, est aussi persuadé que je vais réussir

"Le Covid a un peu coupé les liens entre les A et la réserve. On ne les voyait plus. Il y a bien eu l'un ou l'autre match organisé entre l'équipe pro et la réserve, j'y ai même plutôt bien joué, mais pour le reste, rien. Je ne suis pas le seul joueur qui aurait mérité de recevoir sa chance", précise le jeune milieu offensif. "J'ai tenté d'en parler avec le club, nous avons rencontré la direction avec mon entourage, mais on m'a juste dit de travailler en réserve et d'être patient. C'est ce que j'ai fait, sans succès".

En fin de contrat, Garcia Coviella va donc aller chercher un nouveau défi. "Tout ce que je veux, c'est que mon fils joue. Une carrière est faite de hauts et de bas, le tout est de rebondir et de choisir le bon projet", déclare Garcia Coviella senior. "Nous sommes persuadés de ses qualités, c'est ce qui nous pousse à continuer d'y croire". Manito, de son côté, peut compter sur un soutien de poids : celui d'Aster Vranckx, qu'il cotoyait à Malines. "C'est l'un de mes meilleurs amis. Lui ausis est surpris que je ne joue pas mais me dit de garder patience. Je sais que j'ai le niveau, j'ai encore le temps pour percer", affirme Manito, qui espère trouver chaussure à son pied aux Pays-Bas, en D1B ou encore en Nationale, où le championnat devrait avoir lieu la saison prochaine.