Muniz (Flamengo) un peu plus proche du Racing Genk ?

Le KRC Genk a terminé la saison avec un impressionnant seize sur dix-huit en PO1, ce qui n'a pas empêché Bruges de remporter le titre.

Les Limbourgeois auront à cœur de conserver les meilleurs éléments de leur noyau, s'ils veulent viser le titre la saison prochaine. Toutefois, ils devront probablement se séparer de Paul Onuachu, qui sera difficile à conserver.

Pour anticiper le départ du grand Nigérian, le club aurait jeté son dévolu sur Rodrigo Muniz. Le Racing aurait déjà conclu un accord avec Flamengo selon le média brésilien O Dia, qui annonçait un transfert à hauteur de 5 millions d'euros (avec une clause de 20% pour Flamengo à la revente du joueur).

Toutefois, après une première offre de contrat refusée par le joueur (jugée trop basse par ce dernier), les négociations évolueraient désormais de manière positive entre Genk et Muniz, qui se rapprocherait ainsi de plus en plus de la Luminus Arena.