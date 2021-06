Une nation, une pépite : Adam Hlozek, 18 ans et machine à marquer

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

La République Tchèque arrive à l'Euro 2020 avec dans son groupe quelques valeurs sûres européennes, dont en tête de file Tomas Soucek (26 ans) qui pourrait décrocher un beau transfert cet été. Mais la génération suivante contient peut-être celui qui rappellera aux Tchèques ses illustres prédécesseurs en pointe, les Milan Baros et Jan Köller : Adam Hlozek, 18 ans à peine et serial buteur avec le Sparta Prague.

Dès ses débuts, Hlozek est un phénomène de précocité, s'imposant au sein de l'institution praguoise dès ses 16 ans en 2018-2019 où il devient titulaire la saison suivante. Les statistiques, elles, viendront cette saison : le grand gosse d'1m88 claque 15 buts en 19 matchs de Fortuna Liga, avec en plus le luxe de subir une lourde blessure (fracture du pied) et d'en revenir tout aussi affûté.

Comme on le découvre dans cette vidéo, Hlozek est loin d'être un "chasseur de buts" : techniquement très à l'aise malgré sa taille, altruiste, souvent en décrochage et distribuant le jeu, il fait montre d'une palette technique assez hallucinante. À 18 ans, sa valeur marchande a déjà bien grimpé, et les regards qu'amènera l'Euro 2020 pourraient lui permettre de passer à l'étape supérieure. Une chose est sûre : sa trajectoire est à suivre ...