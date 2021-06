Didier Lamkel Zé estime que le temps est venu : "Le bon moment pour partir"

Didier Lamkel Zé avait fait parler de lui la saison dernière, sur et en dehors des terrains. Il est revenu sur quelques épisodes et en dit un peu plus sur son avenir au Bosuil.

Le Camerounais a connu une saison mouvementée, ses frasques l'ont mené dans le noyau B avant de devenir un des piliers de l'équipe A.

Il fut un temps la saison dernière où les supporters de l'Antwerp ne voulaient plus de lui, mais au final, sans le Camerounais, le Matricule 1 n'aurait peut-être pas obtenu de billet pour l'Europa League : "Les gens jugent souvent sans vraiment connaître quelqu'un", a confié Lamkel Zé à Griffe 2 Foot. "Je ne suis pas un mauvais garçon, mais j'aime rire et jouer au foot. Certains ont voulu me faire tomber, mais je me connais."

Franky Vercauteren avait finalement ramené LZ7 dans le noyau A : "Le nouvel entraîneur avait une bonne mentalité. Un peu comme Laszlo Bölöni. Il n'a pas écouté ce qui a été dit sur moi. Et par conséquent, j'ai réalisé des performances dont je suis fier. J'ai marqué le but le plus important de la saison contre Anderlecht", poursuit le joueur.

"Grâce à cela, l'Antwerp jouera l'Europa League la saison prochaine. Mais je pense que c'était ma dernière saison. Je voulais partir depuis l'année dernière, cette fois c'est le bon moment", ponctue Didier Lamkel Zé.

L'Antwerp devra en tous les cas se renforcer sérieusement s'il espère faire mieux que la défunte saison, et être compétitif sur tous les fronts.