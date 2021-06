Un latéral du KVO dans le viseur de l'Antwerp

L'Antwerp s'apprête à laisser partir Aurelio Buta, mais aurait déjà identifié un successeur potentiel.

A 24 ans, et après avoir disputé trois saisons avec le Great Old, Aurelio Buta devrait quitter le Bosuil cet été. Et c'est Jelle Bataille qui pourrait venir compenser son départ. Selon Het Laatste Nieuws, les deux clubs sont proches d'un accord.

Âgé de 22 ans, ancien Diablotin (6 caps, 1 but, 2 assists), le latéral droit a fait toutes ses classes à Ostende avant d'y devenir professionnel. Valeur montante de la Pro League, il devrait donc quitter le KVO après y avoir disputé 92 matchs, inscrit 4 buts et distillé 8 assists.