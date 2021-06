Hugo Cuypers : "J'ai déjà le sentiment d'avoir atterri dans une bonne équipe"

Le KV Malines a débuté sa préparation ce jeudi avec une première séance d'entraînement à l'académie des jeunes.

Hugo Cuypers a rejoint le KV Malines lors de ce mercato estival même si le transfert a traîné ces dernières semaines en raison de soucis administratifs, toutefois, le buteur était bel et bien sur le terrain d'entraînement. "C'est la chose la plus importante. C'est la première fois dans ma carrière que je peux participer à une préparation complète. Lorsque j'ai été transféré ces dernières années, les négociations ont toujours duré jusqu'à la fin du mois d'août, et l'année dernière, il n'y a pas eu de préparation à cause du Covid-19", a confié le joueur formé au Standard à nos confrères de HLN.

"Je suis un attaquant énergique qui aime se déplacer entre les lignes. Pendant cette période de préparation, je dois apprendre à connaître encore mieux mes coéquipiers. La saison dernière, j'ai vu Malines jouer principalement dans les Playoffs 2. Ils développent un beau football et offensif : idéal pour un attaquant comme moi. Je suis impatient de jouer pour le KaVé. Je veux juste aller le plus loin possible avec Malines et satisfaire les supporters. J'ai déjà le sentiment d'avoir atterri dans une bonne équipe, familiale, avec un entraîneur qui croit en moi. J'avais déjà parlé une fois avec Wouter Vrancken lorsqu'il était encore à Lommel (en 2017, ndlr). Nous sommes restés en contact depuis", a conclu Cuypers.